Haziran ayına günler kala Antalya'nın yaylalarında karla mücadele çalışması - Haberler

Haziran ayına günler kala Antalya'nın yaylalarında karla mücadele çalışması

Söbüçimen Yaylası'nda kar sebebiyle kapalı yollar iş makinesiyle açıldı

ANTALYA - Yaz sezonunu açıp sahillerinin yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya başladığı Antalya'da Mayıs ayı sonunda bir taraftan da karla mücadele çalışması yapılıyor. Söbüçien yaylasında kar sebebiyle kapalı olan yollar iş makineleriyle açılabildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında da yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yayla yollarında karla mücadele çalışması yapıyor. Mayıs ayının son haftasında kent merkezinde yazdan kalma günler hüküm sürerken büyükşehir belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen yayla yolunda karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler kışın yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan Söbüçimen yayla yolunu, yaylacıların ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zamanında yaylalarına çıkabilmeleri için açmak için çalışıyor.

Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine bağlı vatandaşların yaylalarına ulaşmaları konusunda Söbüçimen yayla yolu önem arz etmesi nedeniyle, ekipler ara vermeden çalışarak yayla yolunu kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel