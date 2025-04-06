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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e Yanıt: Hukuki Yollara Başvurulacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarını reddetti ve itibar suikastı amaçlı iftiralar hakkında hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır. Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda yaptığı konuşmada Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanımızı mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef almıştır.

Birçok kez belirtildiği üzere, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgiler, Bakanlık bilgisi ve onayı dışındadır. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz.

Sayın Bakanımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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