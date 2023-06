Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Devir Teslim Töreni... Bakan Şimşek: "Türkiye'nin Rasyonel Bir Zemine Dönme Dışında Bir Seçeneği Kalmamıştır"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek, makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin arttırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz" dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Görevi devralan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi; toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır… Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin arttırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bakanları dün açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan 15'i değişti. Kabinenin yeni üyeleri için bugün devir teslim törenleri düzenlendi. Hazine Ve Maliye Bakanlığı'na atanan Mehmet Şimşek, görevini Nureddin Nebati'den bugün yapılan törenle teslim aldı.

NEBATİ: KUTLU BİR EMANET OLARAK GÖRDÜĞÜM BU GÖREVİ, DEĞERLİ MESAİ ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞARAK SÜRDÜRDÜM

Nureddin Nebati, devir teslim töreninde şunları söyledi:

"Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden çalışarak sürdürdüm. Attığımız her bir adım milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği büyük sorumluluk duygusuyla atışmış olan adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerlerken bizler için en önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatlarında aktif bir şekilde çalışmış biri olarak şunu özellikle vurgulamak isterim ki; bizler her daim milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eserler kazandırmayı ve en esaslı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta en küçüğünden en büyüğüne kadar üstlendiğimiz her vazife milletimize hizmet sevdamızın kıymetli eşsiz birer durağı olmuştur. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üç dönem milletvekilliği, MKYK üyeliği, genel başkan yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi en iyi şekilde ifa etmek için tüm gayreti gösterdim. Yüreği Türkiye yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak beni bütün bu makamlarda görev alma onuruna eriştiren böylece milletimize ulaşmak, onları dinlemek, onların hayatına dokunmak, hak ettikleri hizmete ulaşmalarına vesile olmak kıvancını ömrüne sığdırmayı bana nasip eden Rabbime hamdediyorum, şükürler olsun.

Kıymetli kardeşlerim özellikle son beş yılda bir yandan küresel ve bölgesel gelişmeler neticesinde karşı karşıya kaldığımız zorlu sınamaları aşmak bir yandan da yerli ve milli bir üretim ekonomisinin ülkemizde giderek güçlenmesini sağlamak için mesai arkadaşlarım ve milletimizle yan yana esaslı bir mücadele verdik. Bu yolculukta güçlü ve kararlı liderliğiyle her alanda ülkemizin önünü açarak bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuza adıma adım taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm kabine arkadaşlarıma bakanlığımız bünyesinde birlikte mesai yapma imkanı bulduğum Sayın Berat Albayrak ve Lütfü Elvan'a, bakan yardımcılarıma ülkemiz için beraberce ter döktüğümüz, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yan yana mücadele verdiğimiz tüm gönül dostlarına ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm fedakarlıklarıyla bana her daim güç veren eşime ve aileme de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak isterim. Sayın Bakanımızın yeni dönemde başarılı olacağına inancım tamdır. Türkiye yüzyılı için tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davamız için durmak yok yola devam diyerek, sizleri muhabbetle selamlıyorum her birinizi Allaha emanet ediyorum. Rabbim kabineyi, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir görevi, yükü tekraren üzerine alarak bu kutlu davada büyük bir gayret sarf edecek olan değerli Bakanıma hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ve güzel kararlar vermesini nasip olsun diye dua ediyor, teşekkür ediyorum."

ŞİMŞEK: TÜRKİYE'NİN RASYONEL BİR ZEMİNE DÖNME DIŞINDA BİR SEÇENEĞİ KALMAMIŞTIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şöyle konuştu:

"Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, bakanlığımızın güzide çalışanları, kıymetli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevcih eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son bir buçuk yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu dönemde yatırım, istihdam, Üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu başarılarda emeği olan değerli Bakanımızı tebrik ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi; toplumsal refahı arttırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.

"HER ALANDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI, CARİ AÇIĞI AZALTACAK YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANDIRILMASI ÜLKEMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek, makrofinansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin arttırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz. Bu yoğun dönemde en büyük yardımcım bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır.

Hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yaptığım dönemden biliyorum ki Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatli kadrolarıyla her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adımı aldığımız her kararın ülkemize duyulan güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir. Bugün Sayın Bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha da yukarılara çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geceli gündüzlü çalışacağız. Pandemi, küresel finansal zorluklar ve depremle birlikte sadece ülkemiz değil tüm dünya zorlu bir imtihandan geçiyor. Sayın Bakanımıza bu yoğun süreçteki çalışmaları, gayretleri nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız."