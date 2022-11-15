Hazine ve Maliye Bakanlığı: Merkezi Yönetim Bütçesi, 10 Ayda 128,8 Milyar Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe, yılın ilk 10 ayında 128,8 milyar lira açık verdi. Ocak-ekim ayı arasındaki bu dönemde toplam faiz gideri ise 268 milyar 255 milyon lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe, yılın ilk 10 ayında 128,8 milyar lira açık verdi. Ocak-ekim ayı arasındaki bu dönemde toplam faiz gideri ise 268 milyar 255 milyon lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı ekim ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri verilerini açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

"MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EKİMDE 83 MİLYAR 254 MİLYON TL AÇIK VERDİ: Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı ekim ayında 17 milyar 406 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı ekim ayında 83 milyar 254 milyon TL açık verdi.

EKİMDE FAİZ DIŞI AÇIK 22 MİLYAR 110 MİLYON TL OLDU: 2021 yılı ekim ayında 3 milyar 106 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı ekim ayında 22 milyar 110 milyon TL faiz dışı açık verildi.

FAİZ HARİÇ HARCAMALAR 246 MİLYAR 272 MİLYON TL OLDU: Merkezi yönetim bütçe giderleri ekim ayı itibarıyla 307 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 61 milyar 144 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 246 milyar 272 milyon TL oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN EKİMDE 307 MİLYAR 416 MİLYON TL GİDER OLDU: 2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten ekim ayında 307 milyar 416 milyon TL gider oldu. Geçen yılın aynı ayında ise 131 milyar 422 milyon TL harcama yapılmıştı.

EKİM AYI BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 133,9 ORANINDA ARTTI: Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,9 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 9,8 iken 2022 yılında yüzde 10,9 oldu.

FAİZ HARİÇ BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 110,3 ORANINDA ARTTI: Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,3 oranında artarak 246 milyar 272 milyon TL oldu. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,0 iken 2022 yılında yüzde 9,8 oldu.

VERGİ GELİRLERİ 181 MİLYAR 806 MİLYON TL OLDU: Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekim ayı itibarıyla 224 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 181 milyar 806 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 37 milyar 905 milyon TL olarak hesaplandı.

BÜTÇE GELİRLERİ EKİMDE YÜZDE 96,6 ORANINDA ARTTI: 2021 yılı ekim ayında bütçe gelirleri 114 milyar 16 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,6 oranında artarak 224 milyar 162 milyon TL oldu. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ekim ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 10,4 iken 2022 yılında yüzde 8,8 oldu.

VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 89,2 ORANINDA ARTTI: 2022 yılı ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 oranında artarak 181 milyar 806 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,4 iken 2022 yılında yüzde 8,3 oldu.

10 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 128,8 MİLYAR TL OLDU: Merkezi yönetim bütçe geliri ocak-ekim itibarıyla 2 trilyon 199 milyar 422 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe giderleri ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 96,8 oranında artarak 2 trilyon 328 milyar 176 milyon TL oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi yılın ilk 10 ayında 128, 8 milyar TL açık verdi.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE FAİZ GİDERİ 268 MİLYAR 255 MİLYON TL OLDU: Merkezi yönetim bütçe giderleri ocak-ekim dönemi itibarıyla 2 trilyon 328 milyar 176 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları bu dönmemde 268 milyar 255 milyon TL olarak gerçekleşti."