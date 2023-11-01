HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

Hazine Ve Maliye Bakanlığı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nın, 2024 Mali Yılı Bütçe Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin, "Her alanda ekonomi kötüye gidiyor' şeklindeki eleştirilerine, "Tüm bu sorunların merkezinde yüksek enflasyon var. Biz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek için bu programı güçlü bir şekilde uygulamaya koyduk. Bu program çözüm olacak. Çünkü para politikasında ciddi bir sıkılaşma var. Bu ekonomiyi yeniden dengeleyecek. Tabii ki tasarrufa da imkan sağlayacak ama özellikle enflasyonun kontrol altına alınmasında para politikasındaki sıkılaşma etkin olacak. Ama şunu da takdir etmeniz lazım para politikası gecikmeli olarak çalışıyor. Bugün aldığınız tedbirler aktarım mekanizmasının güçlü olmasına bağlı 18 aylık bir sürece bağlı. Bütün dünya uygulamaları böyle" ifadesini kullandı. Şimşek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirler tabii ki iç talebi sınırlayacak. Bir taraftan da ihracatı var olan bütün gücümüzle detekliyoruz. Önümüzdeki sene biraz zorlu olacak. Ama tabii ki bazı faktörler yardımcı olacak. Zorlu olan kısımlar; bizim ticaret ortaklarımızda büyüme yok. Gelecek sene biraz artacak ama biz sırtımızı ona dayamayacağız. Bu sene Eylül ayı itibarıyla son 12 ayda altın ithalatı 33 milyar dolar. Ben inanıyorum ki mevduat faizlerindeki yükselme portföy tercihi olarak ortaya çıkan altın ithalatını sınırlayacak. Altın ithalatının son 20 yıllık ortalaması 8 milyar dolardır. 8 milyar doların 2 katına kalsa dahi cari açık bizim öngördüğümüz çerçevede azalacak. Cari açığı tasarruf artırarak yapacağız. Cari açığı katma değer zincirinde yukarı çıkartacağız."

KKM'DEN ÇIKIŞ BAŞLADI

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili sorulara, KKM'den çıkışın başladığını aktararak, "Merkez Bankamız bir takım düzenlemelerle KKM'den çıkış sürecini başlattı. KKM'deki mevduatta ciddi bir şekilde son bir iki ayda azaldı. KKM'nin çıkış sebebi; 2021 yılında bir baskı ortaya çıkıyor ve bu çözüm yolu olarak ortaya çıkıyor. Aslında bu Merkez Bankası'nın kur yönetimiyle ilgili bir husus. Biliyorsunuz kur rejimini hükümet belirler. O belirlendikten sonra uygulanmasından sorumlu kurum Merkez Bankası'dır. Kur rejiminin uygulanmasından kaynaklı kar veya zarar Merkez Bankası'nın bilançosunda olması lazım. Fakat bu düzenleme yapılırken TL'den KKM'ye geçiş Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın sorumluluğuna verilmiş. Burada Merkez Bankası'nın Hazine'yi finanse etmesi gibi bir durumu yok. Tam aksine KKM'den dolayı vazgeçtiğimiz vergiler nedeniyle kur rejiminin uygulamasında Hazine ve Maliye olarak Merkez Bankası'na o anlamda destek olmuşuz" açıklamasında bulundu.

KKM rakamlarını da aktaran Şimşek, "Mayıs sonu itibariyle 125,3 milyar dolardı, 20 Ekim itibarıyla 110,2 milyar dolar yani 15,1 milyar dolarlık bir azalma var. Mevduat faizleri de yükseldiği için büyük ihtimalle önümüzdeki döneme ilişkin bugünkü mevduat faizleri üzerinden baktığımız zaman ilave bir yük olma ihtimali azalmıştır" dedi.

'ÖZELLEŞTİRİLMEYE YENİ VARLIKLAR ALINMAYACAK'

Bakan Şimşek, milletvekillerinin yeni özelleştirme olup olmadığına ilişkin sorularına, "Özelleştirilmeye yeni varlıklar alınmayacak" dedi.

Bakan Şimşek, kurumlar vergisindeki indirimlerin hemen hemen tamamı yatırım ve teşvik amaçlı olduğunu söyleyerek, "Bölgeler itibariyle kurumlar vergisi indirimleri var, büyük yatırımlar itibariyle kurumlar vergisi indirimleri var. Bütün ülkeler yatırım yapıldığı zaman kurumlar vergisi indirimi sağlar. 2002-2021 yılları arasında kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki toplam payı yüzde 10,4. 2021'de bu yüzde 15,3, 2022'de bu yüzde 21,6. Kurumlar vergisi oranını 5 puan artırdık. Artırırken özellikle finans kuruluşlarını ve bankaları yüzde 30'a çıkarttık. Ama imalat sanayine, ihracatçıya biz daha düşük kurumlar vergisi uygulamasına geçtik" dedi.

'DEZENFLSAYONİST SÜREÇ BAŞLADI'

Bakan Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürmek için Orta Vadeli Program'ın sonuç alacağını kaydederek, "Fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde çalışanların refahını artırmanın tek formüldür. Bu programın ana hedefi kalıcı fiyat istikrarıdır. Dezenflasyonist süreç başladı. Aylık bazda sonuçlarını alacağız. Ama yıllıklandırılmış enflasyonun ciddi bir şekilde aşağı yönlü rakamlara yansıması muhtemelen yılın ikinci yarısı. Dolayısıyla burada eğer kalıcı bir şekilde gelir dağılımını iyileştireceksek, iş gücünün milli gelir içerisindeki payını artıracaksak, toplumun refahını artıracaksak dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam etmemiz gerekiyor, edeceğiz" dedi.

Tarım ile ilgili sorulara Şimşek, "2024 yılında çiftçilerimize aktaracağımız miktar 384 milyar liradır. Tarımsal destek programları için 91,6 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 100,6 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri kapsamında 191,8 milyar lira. Sonuç itibariyle biz çiftçimizin, esnafımızın, çalışanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı .

'YURTDIŞI ZİYARETLERİMİZDE HİÇ KİMSEDEN PARA TALEBİMİZ OLMADI'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurtdışında gerçekleştirdiği ziyaretlere yönelik muhalefet partili milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verirken, "Yurtdışı ziyaretlerimde hiç kimseden para talebimiz olmadı" açıklamasında bulundu.

Yaptığı yurtdışı ziyaretlerinin gerekçelerini sıralayan Şimşek, şöyle dedi:

"Benim yurtdışı ziyaretlerim gündem oldu. Son yaptığım ziyaretlerden başlayayım. En son Suudi Arabistan'daydım çünkü onların çok önemli bir konferansı vardı. Dünyanın bütün önde gelen şirketleri, üst düzey yöneticileri Riyad'da toplandı. Ben o konferansa gittim Türkiye'nin tezlerini anlattım, Türkiye'nin programını anlattım. Tabi ki görüşmelerimiz oldu ama kimseden bir talebimiz olmadı. Bizim bütün bu ziyaretlerin amacı biz bir program uyguluyoruz, bu programın çerçevesini iletişim boyutuyla anlatmamız lazım."

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASI

Bakan Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkması için tek bir hususun kaldığına işaret ederek, "Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Türkiye'nin gri listeden çıkması için öngörülen bir tek husus kaldı. O da, kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme. Onu da TBMM'nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Şimşek, "Hiçbir demokrasi teröre desteği desteklemez, Türkiye terörle mücadelede kararlıdır. Bu konuda da gerekeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesi kabul edildi.