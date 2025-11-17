Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Çelik: Çin ile Dostluğumuz ve Gelişen Ekonomik İşbirliğimiz Her Geçen Gün Daha da Güçlenmektedir

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ICBC Türkiye RMB Takas Bankası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Çin her daim iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Dostluğumuz ve gelişen ekonomik işbirliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bugün Çin, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarındandır" ifadelerini kullandı. Çelik, "RMB Takas Bankası'nın faaliyete geçmesi, ticari risklerin azaltılmasını ve işlem maliyetlerinin düşürülmesini sağlarken, iş dünyamız için de yeni fırsatlar oluşturacaktır. Hem ticaret, hem yatırımlar hem de uzun vadeli finansman arayışında ve ilişkisinde yeni fırsatlar gündeme gelecektir" dedi.

ICBC Türkiye'nin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü ve ICBC Türkiye RMB Takas Bankası'nın açılış töreni bu akşam İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Törene, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin ve Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un yanısıra ICBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Lin Liao, finans ve iş dünyasından çok sayıda yönetici katıldı. Törenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ICBC Türkiye RMB Takas Bankası'nın yalnızca bir finansal işbirliği olmadığını, Türkiye ile Çin arasında köprü ilişkilere yeni bir sayfa daha eklenmesi anlamına geldiğini söyledi.

"Çin ile dostluğumuz ve gelişen ekonomik işbirliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir"

"Türkiye ve Çin köklü iki uygarlık olarak her daim iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Dostluğumuz ve gelişen ekonomik işbirliğimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir" diyen Çelik, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Alınan kararlar, 2 ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı güven, işbirliği kararlılığının altını çizmiştir" dedi.

Çelik şöyle konuştu:

"Bugün Çin, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarındandır. Finansal ilişkilerimizin daha da gelişmesi için Çin tarafından atılan olumlu adımları takdirle karşılıyoruz. Ayrıca Çinli şirketlerin ülkemize yönelik artan ilgisini de memnuniyetle takip ediyor ve ülkemizin güçlü üretim altyapısıyla bu yatırımların verimli bir noktada buluşacağına da inanıyoruz.

"Hem ticaret, hem yatırımlar hem de uzun vadeli finansman arayışında ve ilişkisinde yeni fırsatlar gündeme gelecektir"

RMB Takas Bankası'nın faaliyete geçmesi, ticari risklerin azaltılmasını ve işlem maliyetlerinin düşürülmesini sağlarken, iş dünyamız için de yeni fırsatlar oluşturacaktır. Türkiye ile Çin arasında hem ticaret, hem yatırımlar hem de uzun vadeli finansman arayışında ve ilişkisinde yeni fırsatlar gündeme gelecektir.

"Yeniden Asya Girişimi Çin ile ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine taşımayı hedeflemektedir"

Bununla beraber, yeşil teknoloji, sürdürülebilir tarım, finansal inovasyon, dijital ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi iki ülkenin ortak geleceği açısından da çok önemlidir. Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi de bu kararlılığın güçlü bir ifadesi olup Çin ile ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine taşımayı hedeflemektedir.

"ICBC'nin küresel finansal gücü, geniş uluslararası ağı ve teknolojik yetkinliği..."

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz RMB Takas Bankası tüm bu hedeflere hizmet eden önemli bir araçtır. ICBC'nin küresel finansal gücü, geniş uluslararası ağı ve teknolojik yetkinliğiyle Türkiye'de üstlendiği bu rolün, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyona kalıcı bir katkı sunacağına inanıyoruz. Karşılıklı ticaretimizin gelişmesini sağlayacak olan bu önemli adımın finansal işbirliğimiz açısından uzun vadeli etkiler yaratmasını temenni eder, ülkemize, bölgemize ve Çin-Türkiye ilişkilerine de hayırlı olmasını dilerim."