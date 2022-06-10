Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı: Asgari Getiri Garantisi Olan Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi Çıkarılacak - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı: Asgari Getiri Garantisi Olan Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi Çıkarılacak

ANKA - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı: Asgari Getiri Garantisi Olan Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi Çıkarılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sadece gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanmasına 15 Haziran 2022'den itibaren başlanacağını duyurdu. İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak ve kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, sadece gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanmasına 15 Haziran 2022'den itibaren başlanacağını duyurdu. İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak ve kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından bu gece yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bugün (09.06.2022) Bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında;

Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.

Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.

Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecektir."

ANKA / Güncel

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