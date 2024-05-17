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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisinde Gerileme Devam Ediyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerilemenin devam ettiğini belirterek, 'Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz' dedi.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerilemenin devam ettiğini belirterek, "Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının enflasyon beklentilerine de yansıdığını kaydetti. Yıl sonunda enflasyonun düşmesini beklediklerini yineleyen Şimşek, mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyeye ulaşacağını söyledi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz.

Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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