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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ülkemiz uluslararası piyasalardan uygun maliyetli dış finansman sağlıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmediği iddialarına yanıt vererek, ülkemizin artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağladığını belirtti.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmediği iddialarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt... Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor. 2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a; reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Şimşek Türkiye Maliye Ekonomi Güncel Haberler

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