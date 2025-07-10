Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten İmalat Sanayi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde genel bir iyileşme yaşandığını belirterek, ikinci çeyrek için güçlü bir büyüme beklediklerini ifade etti. Mayıs ayı sanayi üretim verilerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde genele yayılan iyileşme görüldüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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