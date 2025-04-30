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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 2025 Turizm Hedefleri

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 2025 Turizm Hedefleri
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında Türkiye'nin 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedeflediğini açıkladı. İlk çeyrek turizm verilerini değerlendiren Şimşek, cari dengenin olumlu seyrinin turizm gelirlerini desteklediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine dair turizm verileriyle ilgili, "Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Küresel mal ticaretinde artan risklerin hizmet ihracatının önemini daha da artırdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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