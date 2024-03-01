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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: PMI, sanayi üretiminde iyi bir başlangıç göstergesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nın şubatta 50,2'ye yükselmesinin, sanayi üretiminde iyi bir başlangıç olduğunu belirtti. Şimşek, Avrupa Birliği'ndeki toparlanmanın imalat sanayisini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 aydır artan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nın şubatta 50,2'ye yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayan Şimşek, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayi daha da güçlenecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Sanayi Odası Avrupa Birliği Mehmet Şimşek Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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