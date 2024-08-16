Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına değerlendirdi. Şimşek, "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."