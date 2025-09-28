Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını yaptı.

Bakan Şimşek, kentteki temasları kapsamında, Batman Belediyesince yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Alanda kurulan stantta Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Şimşek ve beraberindekilere yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından konuşan Bakan Şimşek, kentte trafik akışını rahatlatacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın projesine ve yapımına emek veren herkese teşekkür etti.

"Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var." diyen Şimşek, kentin çok hızlı bir şekilde geliştiğini, kalkındığını belirtti.

Şimşek, "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak." dedi.

Bu projenin Batman merkezi açısından çok değerli olduğunu dile getiren Şimşek, bu yolun kente, ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra kurdele kesilerek bulvarın açılışı yapıldı. Bakan Şimşek, yolda Togg kullandı.

Şimşek, daha sonra Batman Silvan kara yolu üzerindeki "Batman Çayı Islahı 4. Kısım Başlama Töreni"ne katıldı.

Şimşek, burada proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur ve Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Beşiri Belediye Başkanı Alparslan Karabulut ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile kurumların temsilcileri katıldı.