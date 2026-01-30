Haberler

Mehmet Şimşek: İhracat ve Turizmdeki Performans, Sürdürülebilir Cari Denge Hedefimize Yönelik Kazanımlarımızı Desteklemeye Devam Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında ihracatın 273,4 milyar dolara yükseleceğini ve turizm gelirlerinin 65,2 milyar dolarla hedefi aşacağını açıkladı. Şimşek, cari dengede yapısal iyileşmenin süreceğini vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında ihracatın 273,4 milyar dolara yükseldiğini, turizm gelirlerinin ise 65,2 milyar dolarla Orta Vadele Plan (OVP) hedefini aştığını açıkladı. Şimşek, cari dengedeki yapısal iyileşmenin süreceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılına ilişkin ihracat, turizm ve cari denge verilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, ihracat ve turizmde kaydedilen performansın sürdürülebilir cari denge hedefini desteklediğini ifade etti.

Şimşek, 2025 yılında ihracatın yüzde 4,4 artarak 273,4 milyar dolara çıktığını, ithalatın ise altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yükseldiğini kaydetti. Şimşek, buna rağmen dış ticaret açığının, OVP'de öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğini belirtti.

Turizmde ise güçlü seyrin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl 63,9 milyon ziyaretçi ağırladığını, turizm gelirlerinin ise yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara çıkarak OVP hedefini aştığını kaydetti.

Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların etkisine dikkat çeken Şimşek, bu sayede kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığını ifade etti.

Hizmet ticaretindeki güçlü yapının küresel mal ticaretindeki belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkisini sınırladığını belirten Şimşek, cari dengedeki yapısal iyileşmenin sürdürülmesi için yeni adımlar atılacağını vurguladı.

Bakan Şimşek, yüksek katma değerli üretimi destekleyen sanayi politikaları ile yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceğini kaydetti.

