Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de iftarda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışmaya devam edeceklerini ve 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçeceklerini söyledi.

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, kentteki programları kapsamında AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında, Tarsus'ta coşkulu bir kalabalık gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunmadan eğitime, sağlıktan ulaştırmaya her alanda rekorlar kırarak 2023'e geldiğini belirten Nebati, Türkiye'nin yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kazandırarak yollarına devam edeceklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini beğenmediğini dile getiren Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle grup başkanvekilinin iki örneğini vermek istiyorum. Genel başkan bizi beğenmiyormuş. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı yerli ve milli olan Hazine ve Maliye Bakanı'ndan haz duymuyormuş. Niye? Çünkü onlar ancak yurt dışından ithal ettiklerinin önünde 'hazır ol' durmaya alışkın oldukları için ve yurt dışından bırakın buralara gelmeyi, video konferans üzerinden ders vermeyi bilenlerle beraber yürüdükleri için bizi tanımıyor. Olsun, biz milletimizle beraber yolumuza devam edeceğiz."

"Bunlar, İHA'ları, SİHA'ları, gemileri beğenmezler"

Muhalefet partisine eleştirilerini sürdüren Nebati, şöyle konuştu:

"Grup başkanvekili çıkmış dün televizyonda diyor ki 'Her aileye, her kişiye altın dağıtacağız.' Sunucu da mahcup bir şekilde soruyor. 'Bunu nereden dağıtacaksın?' Cevap veriyor. Hazinede altın var ya, onu dağıtacak. Bre gafil, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesindeki altını sen nasıl alıyorsun da dağıtıyorsun? Bunların akılları, fikirleri böyle çalışır. Bunların izanları, anlayışları bu kadar. 'Altını dağıtacağım.' Bunlar biliyorsunuz İHA'ları, SİHA'ları, gemileri beğenmezler. Bildikleri mevsimsel koşullara göre bazen ve havanın kurak olup olmamasına bağlı olarak bazı gıda, sebze fiyatlarındaki iniş çıkışları Türkiye'nin bekasına çevirirler. Bre gafil, senin ve bu ülkenin namusunu koruyacak, bu ülkenin vatanını, bayrağını, devletini kurtaracak, savunacak olan, ülkenin milli bütünlüğünü sağlayacak olan bizim askeri gücümüzdür. Bizim İHA'larımızdır, SİHA'larımızdır. Bizim gemilerimizdir, uçaklarımızdır."

"Ülkemi, bayrağımı hiç kimseye peşkeş çektirmem"

Nebati, muhalefetin, günlük politikalarla vakit geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yolu beğenmezler, 'yol yapacağınıza soğanı şöyle yapalım' derler. Bre gafil, o yollar, havaalanları, tren yolları olmasa domatesi, salatalığı, patlıcanı, eti nasıl taşıyacaksın, insanlara ulaştıracaksın? Buğdayı, mısırı, üretilen bir malı ülkenin bir yerinden bir yerine nasıl taşıyacaksın? Bu kadar mı anlamazsın. Bir tarafta bunlar, bir tarafta ülkeyi 21 yılda şahlandıranlar. Şahlandıran kim? Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi milletiyle hemhal olmuş, onun için de hep söyler 'Tek vatan, devlet, millet, bayrak.' Bunların ağzından bunları hiç duydunuz mu? Söyledikleri 'Terörle mücadele yasasından vazgeç, Güney Kıbrıs'ı tanı, Suriye'den çık, Batı, maşanın sahipleri ne derse onu yap karşılığında Avrupa'ya vizesiz gireceksin.' Yok efendim, ben vizesiz giremem ama varlığımı, bekamı, vatanımı, devletimi, ülkemi, bayrağımı hiç kimseye peşkeş çektirmem. Bu ülkenin, vatanın, bayrağın sahipleri var. Bu milletin sahibi milletin bizatihi ta kendisi. Onun için öyle yukarıdan talimat alarak, affedersiniz işkembeden atarak milletin aklıyla oynamayın. Çalışmaya devam, 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz."