Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yaralı depremzedeleri ziyaret etti Güncel Haberler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da depremde yaralananları hastanede ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da depremde yaralananları hastanede ziyaret etti. Viranşehir ilçesinde inceleme yapan Bakan Nebati, Kaymakam Önder Çengel ile Belediye Başkanı Salih Ekinci'den bilgi aldı. Bakan Nebati, depremde yaralanan ve Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Nebati, depremde Hatay'da yakınını kaybeden Çelik ailesinin taziyesine de katıldı. Kaynak: AA / Güncel Nureddin Nebati Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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