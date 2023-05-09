Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tarsus'ta temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in Tarsus ilçesini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in Tarsus ilçesini ziyaret etti.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında Tarsus'ta temaslarda bulundu.

Beraberindekilerle Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Nebati, burada tedavi gören depremzedelere ve hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Nebati, sağlık çalışanlarıyla da görüşerek çalışmalarında başarı diledi.

Daha sonra konvoyla ilçe turu yapan Nebati, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Tarsus Yarenlik Alanı'ndaki esnafı da ziyaret eden Bakan Nebati, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Nebati, daha sonra AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti, burada parti üyeleriyle fotoğraf çektirdi.