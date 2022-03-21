Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Nebati, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Abdullah Erin'in makamındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Nebati, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den kentte yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Beyazgül, ziyaretin anısına Bakan Nebati'ye Balıklıgöl Tablosu ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaretleri sırasında Bakan Nebati'ye, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Zemzem Gülender Açanal, Halil Özcan, Halil Özşavlı, İbrahim Halil Yıldız ile diğer ilgililer eşlik etti.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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