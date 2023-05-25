Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Pamukluk Barajı'nda incelemede bulundu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'deki Pamukluk Barajı'nın milli ekonomiye katkısının 500 milyon lira olacağını söyledi.

Bakan Nebati, Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve sulama için çalışmaların sürdüğü Pamukluk Barajı'nda incelemelerde bulundu, DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'den bilgi aldı.

Nebati, incelemesinin ardından gazetecilere, 135 metre yüksekliğindeki barajın Türkiye'nin en yüksek 4'üncüsü olduğunu söyledi.

Barajla ilgili bilgiler veren Nebati, "Barajın milli ekonomimize katkısı 500 milyon lira olacak. Projenin maliyeti 1 milyar 800 milyon lira. Su depolama kapasitesi de 282 milyon metreküp. Yani 25 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Barajın 3 özelliği var. Elektrik üretiyor, içme suyu ve sulama, 181 bin dekarlık alanı sulayacak. Bu Mersin için çok önemli, getirileriyle çok farklı bir noktaya gelecek." dedi.

Nebati, barajın 80 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini, bunun ortalama 22 bin kişilik bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak seviye olduğunu dile getirdi.

İçme suyu ihtiyacına da çözüm olacak

Barajın geniş bir alanı sulayacağını aktaran Nebati, şöyle konuştu:

"Baraj, Toroslar'da, Mezitli'de, Yenişehir'de, Akdeniz'deki yerleşim yerleriyle Tarsus ilçesindeki 15 yerleşim alanına da içme suyunu gerçekleştirmiş olacak. Bu şu demektir; Türkiye'de ve Mersin'de 2060 yılına kadar su ihtiyacı, içme suyu ihtiyacı tamamen karşılanmış olacak. 127 milyon metreküplük bu içme suyu isale hattı DSİ üzerinden yapılacak. Büyükşehir Belediyesi de eğer bu konuda bir katkı verirse, arıtma tesisini de gerçekleştirirse, çok kısa bir süre içerisinde isale hattı için kaynağı hazır ve projelendirilmiş bu alanda hemen ihaleye çıkabiliriz."

Baraj sayesinde bölgede yılda iki defa ürün alınabileceğini ve barajın sera yetiştiriciliğine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Nebati, bu çalışmalarla tropikal meyve üretiminde de ciddi artış yaşanacağını anlattı.