Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Silifke'de konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tek millet' diyoruz çünkü tek millette Sünni'si, Alevi'si, Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü yok. Tek ne var? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var ve hepimiz birinci sınıf vatandaşız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tek millet' diyoruz çünkü tek millette Sünni'si, Alevi'si, Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü yok. Tek ne var? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var ve hepimiz birinci sınıf vatandaşız." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Silifke ilçesini ziyaretinde konvoyla vatandaşları selamladı, ardından Göksu Parkı'nda düzenlenen "halk konserleri" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Nebati, genç, yaşlı, kadın ve erkek ayrımı yapmadıklarını, bayrak, devlet, millet ve vatan dediklerini söyledi.

Nebati, Türkiye'de herkesin "birinci sınıf vatandaş" olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tek devlet' diyoruz. Devletimize göz diken olursa 'gözünü çıkarırız' diyoruz. Ne diyoruz, 'tek vatan'. Bizim gideceğimiz hiçbir yer yok. Kusura bakmayın. 'Biz buranın sahibiyiz' diyoruz. 'Tek millet' diyoruz çünkü tek millette Sünni'si, Alevi'si, Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü yok. Tek ne var? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var ve hepimiz birinci sınıf vatandaşız. 'Bayrak' diyoruz. Bu bayrağı hiç kimse indiremez ve bayrak, tek bayraktır, ay yıldızlı bayrağımız. Onun için bu yolda yürüyoruz. Bu yolda söylediğimiz şey de 'biriz, iriyiz, diriyiz, hep beraber Türkiye'yiz' diyoruz."

Nebati, yaptıkları yatırımlardan gurur duyduklarını, Mersin'e hizmetkarlık yapmaya geldiğini dile getirdi.

Hep beraber çalışacaklarını belirten Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"İHA'dan da SİHA'dan da TCG Anadolu'dan da İMECE uydusundan da Togg'umuzdan da uçaklarımızla, ATAK'larımızla, helikopterlerimizle de onur ve gurur duyuyoruz. Çünkü hepsi Türkiye'nin malı, gazımızla da yaptıklarımızla da gurur duyuyoruz. Ülkemize, ülkemizin geleceğine Muazzez Hanım'ın dediği gibi 'ellerinizle sahip çıkın' ve ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Hep beraber çalışacağız. Problemleri çöze çöze gidiyoruz."

Muazzez Ersoy ve Kutsi sahne aldı

Etkinlik kapsamında sahne alan sanatçı Muazzez Ersoy, Bakan Nebati'ye başarılar diledi.

Gecenin çok anlamlı olduğunu dile getiren Ersoy, "Çok önemli anlarda, çok hassas zamanlarda elleriniz kaderinizi belirliyor. Gerisi sizin." dedi.

Şarkıcı Kutsi de organizasyon için Nebati'ye teşekkür ederek, "Enerjiniz, güzelliğiniz, tatlı diliniz, duruşunuz ve samimiyetinizle bizi mutlu ettiniz. Biz de Türkiye'nin sanatçıları olarak sizin yanınızda, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, kalplerimizden ve ruhumuzdan geçenleri, elimizin yazdığını, gitarımızın çaldığını onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Bizi burayla buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık, her şey istediğiniz gibi olsun." diye konuştu.

Nebati, sanatçılara eşlik etti

Bakan Nebati, konuşmaların ardından Kutsi'den "Doğum Günü" adlı şarkısını söylemesini istedi. Kutsi de aynı sahneyi paylaştığı Muazzez Ersoy ile düet yaparak eseri seslendirdi. Nebati, şarkının bir kısmında sanatçılara eşlik etti.