Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Mut'ta vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçeceğiz ve 2023'te, 100. yılımızda, Allah'ın izniyle bize yan gözle bakıp, birilerine mektupla, telefonla talimat verenler, şimdi yabancı basında haber yaptıranlar yine yanılacaklar. Çünkü Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Mersin'in Mut ilçesini ziyaret etti, konvoyla vatandaşları selamladı.

İnönü Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, önceliklerinin hizmet olduğunu, birlikte çalışacaklarını söyledi.

Mut'un kayısı, zeytin, zeytinyağı ve erik gibi tarımsal üretimle öne çıktığına işaret eden Nebati, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda dün test sürüşünü gerçekleştirdik. İnşallah Adana'mız, Mersin'imiz de ürettiği malı, lezzetimizi, çok daha hızlı şekilde kargo uçaklarla dünyanın her tarafına taşımış olacak." diye konuştu.

Nebati, kente hizmet etmeye, hizmetleri artırmaya ve "hizmetkar" olmaya geldiklerini ifade ederek, "Bizim lügatimizde kavga yok. Biz hizmet edeceğiz, onlar konuşacaklar, biz yapacağız inşallah. Bu beden, ruh, hizmet aşkıyla yanıyor. Bırakınız onlar kavga etmeye devam etsinler." dedi.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için her zaman üreticinin yanında olduklarını dile getiren Bakan Nebati, "Son 21 yılda ülkemizde tarımsal destek miktarı 1,8 milyar liradan elhamdülillah 57,6 milyar liraya çıktı. Tarım ve gıda ihracatında da rekorlar kırıyoruz. Birilerinin söylediği gibi değil artık tarımda biz net ihracatçıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Sen İHA'ya, SİHA'ya dokunmakla neyi hesaplıyorsun?"

Nebati, kendilerinin Togg ve TCG Anadolu gibi birçok önemli projeyle sahaya çıkarken muhalefetin video çekerek ülkeyi yöneteceğini iddia ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu benzemezler, kendi aralarında bir de birbirlerine girdiler. Sonra birileri tuttu kulağından birilerini getirip oturttu. Tamam onu da yaptın da sevgili adaylar peki ne yapacaksınız? Video toplantılarıyla bize seçim kampanyasını anlatmaya başladılar. Biz onlara 'TCG Anadolu'yu gördün mü?' dediğimiz zaman gözlerinin ucuyla baktılar 'Buna uçak inmiyor' dediler. İHA'lar, SİHA'lar iniyor. 'İHA'ları, SİHA'ları istemeyiz' dediler. Peki sana sesleniyorum, sen orada milliyetçi, ulusalcı geçiniyorsun. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız kimin kafasına iniyor, bomba atıyor? İHA'lara, SİHA'lara, savunma sistemimize karşı çıkanlar, oradaki ulusalcı ve milliyetçi geçinenlere sesleniyorum. Sen İHA'ya, SİHA'ya dokunmakla, bunları durdurmakla neyi hesaplıyorsun? Bu ülke, senin böyle ucuz hesaplarınla peşkeş çekilecek bir ülke değil merak etme. Biz peşkeş çektirmeyiz."

Karadeniz gazının karaya bağlanmasına değinen Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Sen bize 'Gazı getiremezsin' dedin. Biz gazı Karadeniz'de kendi sismik gemilerimizle, Türk mühendislerle bulduk, çıkardık, getirdik ve şu anda bedava kullandırıyoruz. Ama bunlar ezik. Bunlar bayrağı sadece bayrak olarak görürler. Bununla ilgili sadece dırdır yaparlar, konuşurlar. Ama biz, ' Türkiye bayrağıyla, ezanıyla, vatanıyla, milletiyle, Allah'ın izniyle güçlüdür ve biz buna inanıyoruz' diyoruz. Onların reçeteleri dışarıdan, uzaklardan gelir. Bizim reçetelerimiz Mut'tan çıkar. Onun için de onlar çözüm üretemezler. Ürettikleri çözümlerin tamamı dışarıdan ithal edilmiş talimatlardır. Onlar aldıkları talimatlar doğrultusunda iş yaparlar. Sonra bakarlar ki bir şey yapamıyorlar şu 300 milyar dolar hikayesi gibi 'Efendim getirdim' dedi. Nerede dedik 'Getireceğim', ne zaman getireceksin dedik 'Şimdi getireceğim', nasıl getireceksin dedik 'Şimdi değil 5 yılda getireceğim' demeye başladı. Sana 300 milyar dolar değil senin bu duruşuna 300 dolar kimse vermez."

"Üretmeye, çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, üretmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Onlar konuşur, biz yaparız. Biz, üretmeye, çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Biz çalıştıkça onlar kahrolacaklar. Neden? Çünkü üretemiyorlar. Onlara diyorum, aynanın karşısında durarak şehir, ülke yönetilemez. Biraz vatandaşı dinle. Öyle yalandan, dolandan, cek caklarla konuşmakla olmaz. Ne yaptın? Bir taşın üstüne bir taş koydun mu? Koskoca Cumhurbaşkanı, bizi, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı gönderiyor ve giderken 'Mersin'i yönetmeye git' demiyor 'Mersin'e hizmetkar olmaya' git diyor. Bizim anlayışımız bu. Çünkü biz, efendilik taslamayız, hizmet ederiz, hizmet erbabıyız. Onun için çalışacağız."

Nebati, muhalefetin, kendilerinin yaptığı çalışmaları vaat olarak sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, "Türkiye Yüzyılı"nda küresel bir güç olacağını anlatan Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"Biz 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan seçeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçeceğiz ve 2023'te,100. yılımızda, Allah'ın izniyle bize yan gözle bakıp, birilerine mektupla, telefonla talimat verenler, şimdi yabancı basında haber yaptıranlar yine yanılacaklar. Çünkü Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek."

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Mersin'e geleceğini belirterek, vatandaşları mitinge davet etti.