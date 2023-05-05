Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin Gülnar'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Mersin'de düzenlenen mitinge 23 bin kişinin katıldığını belirterek, "Biz Cumhur İttifakı olarak yarın o miting alanını öyle bir dolduracağız ki o miting alanından bütün...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Mersin'de düzenlenen mitinge 23 bin kişinin katıldığını belirterek, "Biz Cumhur İttifakı olarak yarın o miting alanını öyle bir dolduracağız ki o miting alanından bütün Türkiye'ye sesleneceğiz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Gülnar ilçesini ziyaret etti, konvoyla vatandaşları selamladı.

Atatürk Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, kent için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Nebati, Mersin'e hizmet etmeye geldiklerini, hep beraber çalışarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden göreve seçeceklerini belirtti.

Her zaman "tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan" dediklerini dile getiren Nebati, "Milletin içerisindeki 85 milyon hepimiz biriz, öteki değiliz. Meşrebimiz, aslımız ne olursa olsun hepimiz biriz. Yörük'üz, Türk'üz, Kürt'üz, Arap'ız ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı vatandaşıyız." diye konuştu.

Bakan Nebati, ilçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt getirme töreninin gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Bunlar Akkuyu'yu, Togg'u, TCG Anadolu'yu görmezden gelirler, İHA'ya, SİHA'ya düşman olurlar. Neden? Teröristin kafasını çıkarttırmıyoruz. Bunlar ATAK helikopterine, Yeni Altay tankına, KAAN uçağına, gökyüzündeki uydumuz İMECE'ye, TEKNOFEST'e ters bakarlar. Bildikleri tek şey konuşmak. Konuşarak bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Karadeniz gazının karaya bağlanmasına değinen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç inanmadıkları Karadeniz'deki doğal gazı çıkarıp karayla birleştirdiğimiz için o doğal gazı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın inşallah bir yıl boyunca evde ısınma ve barınmayı sağlayacak kadar miktar olan 25 metreküpünü ücretsiz yaptık. Bu 40 milyar lira demek. Biz vatandaşımız rahat etsin diye 40 milyar liraya eyvallah etmiyoruz. Çünkü yüksek enflasyon yaşadık, dar gelirlimiz, çiftçimiz, esnafımız ezilmesin diye nasıl ki geçen yıllarda tedbirler aldık, şimdi de o tedbirlerimizin semeresini görerek vatandaşlarımızı rahatlatıyoruz."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini topluma hissettirmemeye gayret ettiklerini aktaran Nebati, deprem bölgesinde 650 bin konutun inşasını 2 yılda bitireceklerini anlattı.

"Bizler üretmeye, sizlerle beraber yol almaya devam edeceğiz"

Nebati, Aydıncık-Gözce arasındaki 3 tünelin ve bir viyadüğün açılışa hazır hale getirildiğini, dün test uçuşu yapılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da tamamlanmasıyla bu yatırımların bölgeye önemli katkı sunacağını söyledi.

Esnafa, gençlere ve çiftçilere yönelik desteklerden bahseden Nebati, "Biz hizmet etmeye geldik, iş yapıyoruz. 21 yıldır iş üretiyoruz. Bizde yalan dolan yok. Öncelikler sırasına göre kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Hep beraber çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Bizler üretmeye, sizlerle beraber yol almaya, yol kardeşliği yapmaya devam edeceğiz. Seçim günü tarihi rekorlar kıracağız." dedi.

Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün Mersin'de düzenlenen mitinge değinerek, şunları kaydetti:

"Koskoca Millet İttifakı yapmış olduğu mitinge 23 bin kişiyi toplayabildi. Kardeş, haber verseydin sana destek verirdik diye bekliyorsan kusura bakma. Biz Cumhur İttifakı olarak yarın o miting alanını öyle bir dolduracağız ki o miting alanından bütün Türkiye'ye sesleneceğiz. Çünkü yarın sadece Cumhurbaşkanı adayı gelmiyor, sevdamız, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız, 21 yıldır bu ülkeye alın terini akıta akıta hizmet eden ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Hep beraber onu karşılayacağız. Mitingimizi güçlü bir şekilde yapacağız."

Vatandaşlarla beraber yol yürümeyi sürdüreceklerine işaret eden Nebati, "Bu yol kutlu bir yol, bu yol 21. yüzyılda Türkiye'nin Yüzyılı olan bir yol. Türkiye Yüzyılı'ndan birileri korkuyorsa bırakın korkularında kalsınlar. Biz güçlüyüz, cesuruz, eyvallah etmeyiz. Biz korkmayız, 'Korkma, sönmez bu şafaklarda' diye başlayan İstiklal Marşı'mızla Allah'ın izniyle kimseye eyvallah etmeyiz." ifadelerini kullandı.