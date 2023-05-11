Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de 'Gençlik Konserleri'nde konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Harika geçen seçim kampanyamız oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Harika geçen seçim kampanyamız oldu. Pazar günü de bu işi bitireceğiz. Sonra hizmete devam." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Mersin İl Gençlik Kollarınca Millet Bahçesi sahil etabında düzenlenen "Gençlik Konserleri" etkinliğine katıldı.

Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, Mersin'de gençlerin birlik ve beraberlik içerisinde eğlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sanatçıların muhalefet tarafından baskıya uğradığını dile getiren Nebati, kendilerinin sanatçılara değer verdiğini ve onlara sahip çıktıklarını aktardı.

Gençlere yönelik müjdeler verdiklerini hatırlatan Nebati, "Gençlerimizle bir şeyi başaracağız. Neyi biliyor musunuz? Birlikte olmayı. Bu ülkeden haykırarak öğreteceğiz, beraberce yürüyeceğiz. Mersin'imizi beraberce ayağa kaldıracağız. Harika geçen seçim kampanyamız oldu. Pazar günü de bu işi bitireceğiz. Sonra hizmete devam." diye konuştu.

Bakan Nebati, etkinlik kapsamında sahne alan Demet Akalın'dan "Evli, mutlu, çocuklu" adlı şarkısını istedi, Akalın'da Nebati'nin istediği şarkıyı seslendirdi.

Etkinlik Demet Akalın konseriyle devam etti.