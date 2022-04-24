İSTANBUL ? HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ ENFLASYON KÜRESEL BİR PROBLEM OLARAK ORTAYA ÇIKTI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dünya Bankası ve IMF Bahar Toplantıları'için Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüğünü belirterek, Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin oldukça dalgalı seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. Herkes altına imzasını atıyor. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik ve sosyal tahribatı onarmaya çalışırken enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı dedi. Bakan Nebati savaş ortamı, küresel enerji, gıda ve diğer fiyatların artmasının enflasyon ve cari dengeleri olumsuz etkilemesine engel olmak amacıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası tarafından Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' etkinliğinde konuştu.

Bakan Nureddin Nebati, Bugün güllük gülistanlık bir dünyayla karşı karşıya olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Küresel ölçekte yaşanan pek çok sorunun ülkemize de farklı şekillerde de olsa yansıdığını çok iyi biliyoruz ve farkındayız. Tüm bu sorunların bizler için aynı zamanda türlü fırsatlar ve imkanlar barındırdığını da görecek ferasete sahibiz. Şunu çok net bilmenizi istiyorum. Biz problemleri kesinlikle yok saymıyoruz. Halının altına süpürme gibi bir niyetimiz de yok. Tam tersine kalıcı ve kapsayıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Oluşan yeni koşullardaki fırsatları değerlendirmek için stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bırakın kötümserler ellerine geçirdikleri her fırsatta karamsar borazanlığını öttürmeye devam etsinler. Çok şükür bizim iyimserliğimiz onlara da yeter fakat bizim iyimserliğimiz çocukça bir iyimserlik değil. Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Burada kardeşlerimiz dostlarımız bilirler. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür yine yolumuzdan hedeflerimizden kesinlikle sapmayız ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON KÜRESEL BİR PROBLEM OLARAK ORTAYA ÇIKTI'

Dünya Bankası ve IMF Bahar Toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu kaydeden Bakan Nebati, Dünya ülkelerinin gelişen ve gelişmekte olan ülkelerinin bakanları, Merkez Bankası başkanları ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle çok yoğun bir toplantılar serisini gerçekleştirdik ve elhamdülillah evimize döndük. Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin oldukça dalgalı seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. Herkes altına imzasını atıyor. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik ve sosyal tahribatı onarmaya çalışırken enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı. Başta enerji ve gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde malum önemli fiyat artışları oldu diye konuştu.

'DÜNYA BİR İKİLEMLE KARŞI KARŞIYA ENFLASYON VE BÜYÜME'

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 puan düşürdüğünü belirten Nebati, Revizyonlar sürekli yapılıyor. Örneğin yakın zamanda birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan 2,6'ya, Dünya Bankası Başkanı David Malpass da küresel büyüme tahminini yüzde 4,1'den 3,2 ye düşürdüklerini söylemişlerdir. Dünya bir ikilemle karşı karşıya enflasyon ve büyüme dedi.

'ENERJİ HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT DENGELENMİŞ DURUMDA'

Türkiye'nin son 20 yılda pazar ve ürün çeşitliliği ile ihracata alternatifler oluşturduğunu kaydeden Nebati, şöyle devam etti Çok şükür bu sayede de güçlük çekmekten kurtulmuş oluyoruz. Nitekim savaşa rağmen mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. ve inşallah bu cümleleri her ayın başında açıklayacağımız zaman gururla ifade edeceğiz. Daha da önemli bir şey enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında yüzde 74,5 seviyesindeyken bu yılın mart ayının yıllıklandırılmış oranı 98,2 seviyesine geliyor. Yani şunu söylüyorum; enerji hariç ihracat ve ithalat dengelenmiş durumda. Bizim karşı karşıya kaldığımız şey şu geçen yıl ithal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bu dengeyi de inşallah ihracatımızı daha fazla artırarak ve özellikle de tekrar ettiğim turizmdeki önemli gelişmeler sayesinde doğrudan, dolaylı yatırımlarla etkilerini en aza getirmiş olacağız

YEREL PARAYLA TİCARET VURGUSU

Nebati, Değerli dostlar savaş ortamı, küresel enerji, gıda ve diğer fiyatların daha da artmasına neden oluyor. Bu sebeple söz konusu gelişmelerin enflasyon ve cari dengeleri olumsuz etkilemesine engel olmak amacıyla gerekli tüm önlemleri tek tek alıyoruz. Devam eden savaş ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun süredir vurguladığı yerel para cinsinden ticaretin geliştirilmesi hususunun önemini daha net bir şekilde görmemizi de sağlamış oluyor dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel