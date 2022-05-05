Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Enflasyon hepimizin ortak meselesidir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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