Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, "Bugün, ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek için çalışan, çabalayan herkesin emeklerini onurlandırmanın ve kutlamanın günüdür.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, "Bugün, ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek için çalışan, çabalayan herkesin emeklerini onurlandırmanın ve kutlamanın günüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Günün önemine dikkati çeken Nebati, mesajında, "Bugün, ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek için çalışan, çabalayan herkesin emeklerini onurlandırmanın ve kutlamanın günüdür. 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.