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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür."

Kaynak: AA / Güncel

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