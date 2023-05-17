Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Bu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana, üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür.