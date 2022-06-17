Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Kantarlı - Güncel
 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da valiliği ziyaret etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da valiliği ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ziyaretlerde bulunmak için Adana'ya geldi. Vali Süleyman Elban ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Nebati, daha sonra şeref defterini imzaladı. Vali Elban ile basına kapalı görüşen Bakan Nebati, daha sonra 'Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katılmak için valilikten ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Nureddin Nebati Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title