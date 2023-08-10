Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu. Şimşek, Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ziyaretler yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şimşek, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Osman Varol ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra Adıyaman Belediyesi'ne geçen Şimşek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Şimşek, ardından gittiği AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.