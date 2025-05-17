Hazine ve Maliye Bakanı: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 25,1'e gerileyerek önceki yıla göre 8,2 puan iyileştiğini açıkladı. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık olarak 3,6 puan iyileşme gösterdi.

(ANKARA)- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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