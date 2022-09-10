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Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin...

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Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: 'Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin...

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel

Nureddin Nebati Maliye Güncel Haberler

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