Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin... Güncel Haberler Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı." Güncel Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya Nureddin Nebati Maliye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: 'Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin... - Haberler

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