Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin...
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Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati: "Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı."
Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel