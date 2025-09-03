Hazine Bakanı Şimşek: Ağustos Enflasyon Verileri Düşüş Gösterdi

Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temel mal enflasyonu %19,8, hizmet enflasyonu ise %45,8'e geriledi. Yıllık enflasyon, geçen yılın mayısına göre 42,5 puan düşerek %33'ün altına indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustosta da devam ettiğine dikkati çekerek, "Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğüne işaret eden Şimşek, ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti.

Şimşek, zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
