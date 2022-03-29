Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dağ Karaağaçlı Mahallesi Acısu bölgesindeki Hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bölgeye giderek kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan 9 şüpheli ile birlikte; 1 Jeneratör, 1 hilti, 1 kazma, merdiven ve 1 burç ele geçirildi. Şüphelilerin kayalık bölgeye merdiven ile çıkarak kazı çalışması yaptığı öğrenildi. Suçüstü yakalanan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.