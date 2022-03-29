Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheliyi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dağ Karaağaçlı Mahallesi Acısu bölgesindeki Hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bölgeye giderek kaçak kazı yapanları suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan 9 şüpheli ile birlikte; 1 Jeneratör, 1 hilti, 1 kazma, merdiven ve 1 burç ele geçirildi. Şüphelilerin kayalık bölgeye merdiven ile çıkarak kazı çalışması yaptığı öğrenildi. Suçüstü yakalanan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

Hazine arazisinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Kaçak Kazı, Germencik, Jandarma, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title