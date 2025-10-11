Haberler

Hazine Arazisi Dolandırıcılığı: 5 Tutuklama

Adana'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 50 kişiyi 80 milyon TL dolandırdı. Operasyon sonucunda 13 şüpheli tespit edildi, 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 13 şüpheliyi tespit etti. Kentte 7 Ekim'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin Hazine'ye ait arazileri kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak ecrimisil yöntemiyle kiralama veya sahte tapu ve belgeler düzenleyerek satma vaadiyle 50 kişiyi yaklaşık 80 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; başka kişiler adına düzenlenmiş 37 tapu senedi, 30 sahte belge ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
