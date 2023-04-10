Hazar Gölü üzerinde mest eden gün doğumuELAZIĞ Elazığ'da Hazar Gölünde gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.

Hazar Gölü üzerinde mest eden gün doğumu

ELAZIĞ Elazığ'da Hazar Gölünde gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Sivrice ilçesinde Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölünde, eşsiz manzarası ve gün doğumunun birleşmesi sonucu kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Göl üzerinde güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Gün doğumunun göl üzerinde oluşturduğu eşsiz anlar, dron ile havadan görüntülendi.

İlçe sakinlerinden Saim Sürmez, "İlçemiz, Hazar Gölüyle, doğasıyla, güzelliğiyle harika bir yer. Çevre illerden gelenler oluyor. Göldeki gün doğumu ve gün batımı çok güzel" dedi.