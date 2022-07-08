Hazar Gölü sahilleri, bayram tatilini dolu dolu geçirecek

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü sahilleri, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nün çevresindeki otel ve işletmeler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercihi oldu.

Hazar Gölü sahillerine gelen tatilciler, kendine has doğası, plajları, kamp alanları, sosyal tesisleri ve tekne turları ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Turizmciler de yaşanan yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

"Tesisimizde doluluk yüzde 100'e ulaştı"

Hazar Gölü sahilinde 12 yıldır tesis işleten Fırat Bahçeci, AA muhabirine, yaptıkları hazırlıklarla misafirlere güzel bir tatil imkanı sunduklarını söyledi.

Bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Bahçeci, işletmelerinde tatil dolayısıyla tüm alanların dolduğunu dile getirdi.

Çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen misafirleri de ağırladıklarını kaydeden Bahçeci, "Hazar Gölü sahilleri batıda olan yerleri aratmıyor. Kalite olarak Akdeniz ve Ege ile yarışıyoruz. Burada bütün aktivitelerimiz mevcut. Tesisimizde şu an otel ve Yörük çadırlarımızın doluluğu yüzde 100'e ulaştı. Geçen yıl bayram sezonunda yaklaşık 10 bin misafirimizi ağırlamıştık. Bu yıl 15 bini geçecek şekilde misafir bekliyoruz." diye konuştu.

Muğla'dan gelen Melih Ayıkpehlivan, tatilinin bir bölümünü Hazar Gölü sahilinde geçireceğini söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle buraya geldiğini belirten Ayıkpehlivan, "Doğal güzelliğini, konaklama alanlarını çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Tatilimin 4 gününü burada geçireceğim. Hizmet kalitesini çok beğendim" dedi.

Tunceli'den gelen Onur Balcı da arkadaşlarıyla tatili Hazar Gölü'nde geçireceklerini ifade ederek, bölgeye sık sık geldiklerini aktardı.

Buranın doğasını ve suyunu çok sevdiğini dile getiren Balcı, "Hazar Gölü, turizmiyle doğasıyla gerçekten doğunun cenneti diyebiliriz. Ege'de Antalya'da bulduğumuz imkanların çoğunu burada da bulabiliyoruz" diye konuştu.

Malatya'dan gelen Merve Karaman da Hazar Gölü'nün doğunun en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Ailesiyle tatili burada geçirdiklerini anlatan Karaman, "Tatilimizi en güzel şekilde geçiriyoruz. Küçük bebeğim olmasına rağmen çok rahat ettik." ifadelerini kullandı.