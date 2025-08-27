Hazar Denizi'nde Su Seviyesi Düşüşü Azerbaycan'da Endişe Yaratıyor

BAKÜ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Hazar Denizi'nin su seviyesinde yaşanan hızlı düşüş Azerbaycan'da kaygıya yol açtı. Su seviyesinde yaşanan azalmanın, liman altyapısına ve petrol taşımacılığına ciddi etkisi olduğu ve mersin balığı ve fok popülasyonlarına yönelik felaket boyutunda risk oluşturduğu kaydedildi.

Yerel Media.az ajansının bildirdiğine göre Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Rauf Hacıyev, Hazar Denizi'nin seviyesinin son 5 yılda yaklaşık 1 metre, son on yıllık dönemde 1,5 metre ve son 30 yıl içindeyse 2,5 metre gerilediğini söyledi.

Bu gerilemenin etkisinin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de hissedildiğini kaydeden Hacıyev, gemilerin Bakü limanında manevra yapmakta zorlandığını, bu durumun da kargo kapasitesinin düşmesine ve lojistik maliyetlerinin yükselmesine yol açtığını belirtti.

Su seviyesindeki düşüşün çevresel etkileri konusundaki kaygılar da artıyor. Kıyı hattında yaşanan geri çekilme nedeniyle sulak alanlar ve lagünler yok olurken, mersin balığı popülasyonları, geleneksel yumurtalama ortamlarına ulaşamıyor. Üreme için kuzeydeki buz alanlarına bağımlı olan Hazar Denizi fokları da denizin 5 metre daha geri çekilmesi halinde habitatlarının yüzde 80'inden fazlasını kaybedebilir.

Su seviyesindeki geri çekilmenin nedeni tam olarak bilinmiyor. Rusya, bunun iklim değişikliğinden kaynaklandığını iddia ederken, Azerbaycan ise Hazar Denizi'ne akarsularla taşınan suyun yüzde 80'inden fazlasını sağlayan Volga Nehri üzerine yapılan barajlara dikkat çekiyor. Bu yılın başlarında ortak çalışma grubu kuran iki ülke, krizi izleyip hafifletmeye yönelik ortak bir program üzerinde çalışıyor.