Hayvanseverleri çileden çıkaran iddia; 40 TL karşılığında çocuklara kedileri toplattı

BAĞCILAR'da, 40 lira karşılığında rahatsız olduğu kedileri toplattığı iddia edilen bir bakkal, hayvanseverleri çileden çıkardı. Kaybolan sokak kedilerinin peşine düşen hayvanseverler, başka mahallelere bırakılan kedileri bulamayınca bakkala tepki gösterdi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan hayvansever Ceylan Eren, mahallede beslediği kedilerin tek tek kaybolması üzerine harekete geçti. Son 2 haftadır kedilerin eksildiğini fark eden Ceylan Eren, kedilerin durumunu araştırırken çevredeki küçük çocuklardan aldığı cevapla şok oldu. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği para karşılığı uzak mahallelere bıraktıklarını iddia etti. Bunun üzerine mahalle bakkalının kapısını çalan Ceylan Eren, bakkalla tartıştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

"SİZE 40 TL VEREYİM BU KEDİLERİ GÖTÜRÜN"

"ASIL ACI OLAN ÇOCUKLARI KULLANMASI"

Bakkal ise iddialara cevap vermek istemedi.