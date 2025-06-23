Hayvanseverlerden Sürücülere Uyarı: 'Kedi Çıkabilir'
Antalya'nın Serik ilçesinde hayvanseverler, sürücüleri dikkatli olmaya çağırmak için trafik levhalarına 'Kedi çıkabilir' yazılı kağıtlar yapıştırdı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hayvanseverler trafik levhalarının altına "kedi çıkabilir" yazılı kağıtlar yapıştırarak sürücüleri uyardı.
Sanayi Kavşağı'ndan Boğazkent Mahallesi'ne kadar yol güzergahındaki uyarı levhalarına hayvanseverler tarafından "Kedi çıkabilir. Yavaş gidiniz" yazılı kağıtlar yapıştırıldı.
Hayvanseverlerin, yazılar ile sürücülerin daha dikkatli olmasını amaçladığı belirtildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel