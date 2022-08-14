Hayvanseverlerden can dostları için 'Yavaşla' tabelaları

ANKARA'da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, bölgelerinde araçların hızlı kullanılması nedeniyle yaşanan kazalarda ölen sokak hayvanları için cadde ve sokaklara, 'Kirpi çıkabilir', 'Köpek çıkabilir' ve 'Kedi çıkabilir', 'Yavaşla' tabelaları astı.

ANKARA'da sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, bölgelerinde araçların hızlı kullanılması nedeniyle yaşanan kazalarda ölen sokak hayvanları için cadde ve sokaklara, 'Kirpi çıkabilir', 'Köpek çıkabilir' ve 'Kedi çıkabilir', 'Yavaşla' tabelaları astı. Çankaya'da yaşayan Ekin Yavuz, 23 tabela yaptırdıklarını ve araçların hızlı geçtiği noktalara yerleştirdiklerini söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Ekin Yavuz, sosyal medyadaki 'Ayrancı Ahalisi' grubunda, araçların hızlı kullanılması nedeniyle meydana gelen kazalarda ölen sokak hayvanları için çalışma başlattı. Yavuz'un girişimiyle hayvanseverlerden toplanan parayla Çankaya'nın 5 mahallesinde bulunan ve sürücülerin araçlarını hızlı kullandığı sokaklara 'Kirpi çıkabilir', 'Köpek çıkabilir' ve 'Kedi çıkabilir' tabelaları asıldı. Yavuz, Facebook'ta 11 bin kişilik bir grupları olduğunu belirterek, "Orada insanlar sürekli kedilerin, köpeklerin ve kirpilerin araç altında ezildiği konusunda üzüntülerini dile getiriyorlardı. Bizimde gruptaki bir kaç arkadaşımızla birlikte böyle şirin bir şey aklımıza geldi. Ayrancı Semt Meclisi'nde arkadaşlarla aramızda para topladık ve 23 tane tabela yaptırarak, araçların hızlı geçtiği yerlere astık" dedi.