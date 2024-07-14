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Hayvanseverler Yasa Teklifine Karşı Eylem Yaptı

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Bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı eylem düzenledi. Eylemciler, Ulus Meydanı'nda toplanarak yasa teklifinin geri çekilmesini talep etti.

Bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlara yönelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne karşı eylem yaptı.

Eylemci grup, ellerinde "Katliama hayır", "Soykırıma, toplamaya, esarete dur de", "Katliamdan yasa tasarısı olmaz", yazılı pankartlarla Ulus Meydanı'nda toplandı.

"Ölüm yasası istemiyoruz" şeklinde sloganlar atan grup, yasa teklinin geri çekilmesini istedi.

Grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, TBMM'de görüşülen yasa teklifinin, yerel yönetimlere hayvanları öldürme hakkı verdiğini savunarak, teklifin soruna çözüm olmayacağını söyledi.

Özkan, "Tasarıda, uyutma maddesi geri çekilmemiştir. Türlü kelime oyunlarıyla ötanazi adıyla daha da pekiştirilmiştir. Kalbinde zerre kadar Allah inancı olan, insanlığını ve vicdanını yitirmemiş hiçbir vekilin bu tasarıya onay vereceğini düşünmüyorum." dedi.

Haydar Özkan, yasa teklifi geri çekilene kadar mücadele edeceklerini de belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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