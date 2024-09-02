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Hayvanseverler Sokak Hayvanlarına Yönelik Yasaya Tepki Gösterdi

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Antalya'da bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarına yönelik yasaya tepki göstermek için yürüyüş yaptı. Gruba, düğün öncesi fotoğraf çekimine giden gelin de destek verdi.

ANTALYA'da bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarına yönelik yasaya tepki göstermek için yürüyüş yaptı. Gruba, düğün öncesi fotoğraf çekimine giden gelin de destek verdi.

Antalya'da yüzlerce hayvansever, Konyaaltı Caddesi Müze karşısında bir araya gelerek yürüyüş için toplandı. Çeşitli hayvansever derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu eylemde, hayvanseverler düdük çalarak, sokak hayvanlarına yönelik yasayı prostesto etti. Hayvanseverler, ellerinde 'Sokak hayvanları hepimizin', 'Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat', 'Sokakları değil kötülüğü temizleyin', 'Durdur yasayı geri çek', 'Vicdanını uyutma' yazılı döviz ve pankartlarla sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Düğün öncesi Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Parkı'na fotoğraf çekimi için gelen gelin Berfin Özen ve damat İbrahim Can Karakaya da grubu alkışladı. Bir elinde çiçek, bir elinde 'Katliama hayır sokaklar hepimizin' yazılı dövizi tutan Berfin Özen, hayvanseverlerin yürüyüşüne destek verdi.

5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Hayvanseverler, Konyaaltı Caddesi Müze önünden düdüklerini çalarak ve sloganlar atarak yaklaşık 5 kilometre boyunca, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. 2 saat süren yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan gönüllüler, basın açıklaması yaptı. Attalos Pati Gönüllüleri adına basın açıklamasını okuyan Rıfat Başargil, hayvan haklarının gözetilmeye ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Rıfatlıgil, temel hak olan yaşam hakkını hayvanların da hak ettiğini, bu yasanın o hakkı hiçe saydığını söyledi.

Eylem basın açıklamasının ardından şarkılar söylenmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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