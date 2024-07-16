Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi

ANKARA'da hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine Meclis önünde tepki gösterdi.

Ankara'da sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösteren hayvanseverler, TBMM önündeki Milli İrade Parkı'nda bir araya geldi. Grupta hayvanseverlerin yanı sıra çeşitli illerden gelen baro üyeleri de yer aldı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülecek kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen hayvanseverler, oturma eylemi yaptı. Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, kanun teklifindeki uygulamaların, hayvanların yaşam haklarını ellerinden aldığını belirterek, "Teklif yarın ön Meclis'e sevk edilecek, Tarım Komisyonu'na gelecek. Bu yasayla ilgili, hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri, barolar, barolarımızın hayvan hakları merkezleri, Türkiye Barolar Birliği'nin hayvan hakları komisyonu üyeleri, aylardır gelip milletvekilleriyle bu konuda görüşmeler yapıp, eleştirilerini, önerilerini, gerekenleri söyledikleri halde iktidar partisi tarafından Meclis'e sevk edilmesi nedeniyle tepkilerini göstermek istediler. Bu konuyu içerideki tüm partilerin, milletvekillerinin seslerimizi duyurmak için gündemde tutmak istiyoruz. Katliamlara sebebiyet verecek bir yasa var ve o yasayı geri çekin. 'O yasaya bu haliyle hayır oyu verin' demek için buradayız" diye konuştu.