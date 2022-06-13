Hayvanseverler Bitlis'teki köpek barınağını ziyaret etti

Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki hayvanseverler, Bitlis Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, hayvanlara mama bıraktı.

Kent merkezindeki sanayi sitesi yakınlarında bulunan merkeze gelen hayvanseverler, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi Dilruba Ercan, belediyenin hayvanların bakımı konusunda duyarlı davrandığını belirtti.

Hayvanların burada yiyecek değil, sevgiye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Ercan, aralıklarla burayı ziyaret ederek hayvanlarla ilgilendiklerini dile getirdi.

Ahlat'tan gelen 23 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı da çocukluğundan beri hayvanlarla ilgilendiğini ifade ederek, "Sokaktaki hayvanları besliyorum, barınakları ziyaret ediyorum, onlarla ilgileniyorum ve sevgimi paylaşıyorum. Bugün de buradayız ve canlarımızı ziyaret ettik, onları sevdik. Hepsinin karnı tok ama sevgiye ihtiyaçları var. İnsanlardan ricamız onlara iyi davranmaları ve incitmemeleri." diye konuştu.

Tatvan'dan gelen Sevda Öztürk de insanların istedikleri zaman merkeze gelebileceklerini aktardı.