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Hayvanseverler AYM Önünde Yasayı İptal Etmek İçin Nöbet Tutuyor

Hayvanseverler AYM Önünde Yasayı İptal Etmek İçin Nöbet Tutuyor
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Anayasa Mahkemesi'nin Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u görüşmesi üzerine, hayvanseverler AYM önünde toplanarak yasa iptal taleplerini dile getirdi.

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM), Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'na ilişkin talepleri görüşmesi üzerine, hayvanseverler AYM önünde nöbet başlattı.

AYM, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesi hakkındaki iptal ve yürürlüğü durdurma taleplerini bugünkü Genel Kurul gündemine aldı. Hayvanseverler, yasa üzerindeki beklentilerini duyurmak üzere sabah saatlerinden itibaren AYM önünde toplandı. AYM önünde nöbet başlatan grup, 'Yasayı iptal et, hayvanları yaşat', 'Kadına, çocuğa, doğaya, hayvana dokunma' ve 'Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük' yazılı pankart ve dövizleri taşıyarak, 'Her yer AYM her yer direniş', 'Susma haykır, katliama hayır' ve 'AYM yasayı hemen iptal et' diye slogan attı. Hayvanseverlerin gün boyu bekleyişlerine devam edeceği belirtildi.

'NİCE HAYVANLAR KATLEDİLDİ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "2 Ağustos'ta bir garabet gibi ülkemizin tepesine çöken bu yasa, hayvanların yaşam hakkını elinden alıyor. İçindeki maddelerle ötanazi ile öldürme yasası var. Bu yasayla birlikte 2 Ağustos'tan bugüne kadar nice hayvanlar katledildi. 'Yaşam alanı' adı altında barınağı olmayan belediyeler yaşam evi yapmaya kalktı. Bu belediyeler şimdi tel örgülerle çevirip, yaşam alanları yapmaya kalktılar. Koskoca metropol ilçeler de buna dahil, şehirler de buna dahil. Bunu önleyebilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne münacat etti. Bu yasa iptal edilsin diye bütün arkadaşlarımız buradalar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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