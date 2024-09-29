Hayvansever Ömer Erkay, Sokak Köpeğine Şifa Oldu

OSMANİYE'de sahipli çoban köpeklerinin saldırısı sonucu göz küresi vücut dışına çıkan 6 aylık sokak köpeği, kendisini fark eden hayvansever Ömer Erkay tarafından kliniğe götürülerek tedavi edildi. Tedavisinin ardından köpeği sahiplenen Erkay, "Onu gördüğümde çok etkilendim. Çünkü annem de yıllarca göz problemi çekti. Bu köpeğin de göz problemini gördüğümde annem aklıma geldi ve bu köpeğin bir can taşıdığını, aynı bizler gibi olduğunu hissederek tedavisi için HAYTAP'a ulaştım" dedi.

Toprakkale ilçesine bağlı Lalegölü köyünde yaşayan Ömer Erkay, 6 aylık bir sokak köpeğinin, sahipli çoban köpeklerinin saldırısında yaralandığını fark etti. Tedavisi için arayışa giren Erkay, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Osmaniye'ye kurduğu tedavi merkezine ulaştı. HAYTAP Temsilcisi, Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından köpeğin dışarı çıkan göz küresi ameliyatla yerine oturtuldu.

'GÖRDÜĞÜMDE ANNEM AKLIMA GELDİ'

Sokak köpeğini ilk gördüğünde durumundan çok etkilendiğini anlatan Ömer Erkay, "Çünkü annem de yıllarca göz problemi çekti. Annemi Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Ankara gibi büyük şehirlere götürerek şifa arayışıyla bir ömür geçirdim. Bu köpeğin de göz problemini gördüğümde annem aklıma geldi ve bu köpeğin bir can taşıdığını, aynı bizler gibi olduğunu hissederek tedavisi için HAYTAP'a ulaştım. Veteriner Hekim Ali Laçinbala bizleri geri çevirmedi ve köpeğimizin tüm tedavi işlemini yaparak tedavi sonrası kullanacağımız ilaçları da bizlere temin etti" diye konuştu.

'DESTEKÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Köpeğin tedavisi ile ilgilenen Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "6 Şubat depremi bizleri derinden etkiledi ve üzerinden aylar geçmesine rağmen hala yaralarımızı bu küçük canlar ile sarmaya, kapatmaya çalışıyoruz. Bu 6 aylık olduğunu düşündüğümüz erkek köpeğimizin de göz küresi diğer köpeklerin saldırısı sonucu vücut dışına çıkmış. Özellikle ödemi küçültecek uygulamalar yaptıktan sonra göz küresini tekrar vücut içine yerleştirdik ve tekrar dışarı çıkmaması için göz operasyonlarında kullandığımız özel iplikler ile göz kapaklarını kenarlarından sabitleyerek operasyonu tamamladık. Böyle güzel bir operasyon ile bir cana daha şifa olduğumuz için çok mutlu ve müteşekkiriz. Tüm bu imkanları sağlayan destekçilerimize HAYTAP yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvansever Ömer Erkay, köpeği tedavisinden sonra sahiplendi.