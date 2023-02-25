Hayvanlarını Yol Ortasında Otlatan Depremzede: "Aç Kalmamak İçin Otlatıyoruz, Daha Güvenli"

Deprem korkusu ve yem sorunu, besiciye orta refüjde hayvan otlattırdı. Hatay’da deprem korkusu ve yem sorunu nedeniyle hayvanlarını yol ortasındaki refüjde otlatan Mahmut Gel, “Yem sıkıntısı var biraz işte o yüzden yani aç kalmamak için otlatıyoruz. 300 tane falan var. Otlatıp eve gideceğiz. Daha güvenli. Arabadan biraz sakıncalı ama zor zahmet otlatıyoruz” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FURKAN ERDEM

Deprem korkusu ve yem sorunu, besiciye orta refüjde hayvan otlattırdı. Hatay'da deprem korkusu ve yem sorunu nedeniyle hayvanlarını yol ortasındaki refüjde otlatan Mahmut Gel, "Yem sıkıntısı var biraz işte o yüzden yani aç kalmamak için otlatıyoruz. 300 tane falan var. Otlatıp eve gideceğiz. Daha güvenli. Arabadan biraz sakıncalı ama zor zahmet otlatıyoruz" dedi.

Hatay'da depremden etkilenen küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mahmut Gel, deprem korkusu ve yem bulma sorunu nedeniyle hayvanlarını yol ortasındaki refüjde otlattı. Gel, şunları söyledi:

"Aç kalmamak için işte. Yem sıkıntısı var biraz işte o yüzden yani aç kalmamak için otlatıyoruz. 300 tane falan var. Ev zarar gördü. Duvarlar falan gitti. Duvarlarda çatlama, patlama var. Yok hayvanlardan telef olan olmadı bizde çok şükür. Telef olmadı. Evet. Önlem olarak otlatıyoruz, aç kalmamak için işte. Zor oluyor ama ne yapalım işte çaresizlik… Çaresizlikten otlatıyoruz. Buradan eve gideceğiz birazdan. Otlatıp eve gideceğiz. Daha güvenli. Arabadan biraz sakıncalı ama zor zahmet otlatıyoruz. Korkuldu tabii illa ne kadar da olsa korkuldu. Çok şiddetli oldu yani deprem. Baya sarsıldı evler sarsıldı. Yardım geldi, ikinci gün yardım ulaştı."