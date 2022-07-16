Hayvanlarını otlattığı ormanda ayının saldırısına uğradı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, hayvanlarını otlatan Sadık Batum'a (70) ayı saldırdı. Bacağından yaralanan ve 30 dikiş atılan Batum, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde çobanlık yapan Sadık Batum, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köye 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkindeki ormanlık alana gitti. Batum, hayvanlarını otlattığı sırada ayının saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Batum, bölgeye piknik yapmak için gelen gençler tarafından Domaniç İlçe Hastanesi'ne götürüldü. Burada bacağına 30 dikiş atılan Batum, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köy Muhtarı ve Domaniç Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Eryaşar, "Köyümüzün etrafı ormanlarla çevrili. Köyde adımımızı atsak ayılarla burun buruna geliyoruz. Kimse hayvan otlamaya gidemiyor. İnekleri, hayvanları telef edilen köylülerimiz de var" dedi.