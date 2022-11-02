'Hayvanların, kurutmaya bıraktığım mısırlara girdi' deyip, av tüfeğiyle öldürdü
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Recep A. (70), kurutmaya bıraktığı mısırlarına hayvanları girdiğini ileri sürdüğü Hüseyin Geçer'i (63) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Recep A. (70), kurutmaya bıraktığı mısırlarına hayvanları girdiğini ileri sürdüğü Hüseyin Geçer'i (63) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü.
Olay, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkmenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Recep A., hayvanlarına hasat ettiği mısırları kurutmak için beton zemine serdi. Serdiği mısırlara Hüseyin Geçer'in hayvanları girince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Recep A., yanındaki av tüfeğini Geçer'e doğrulup, ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Geçer, olay yerinde hayatını kaybederken, Recep A. ise kaçtı. Recep A.'nın olayın ardından köy muhtarını arayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Recep A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.