'Hayvanların, kurutmaya bıraktığım mısırlara girdi' deyip, av tüfeğiyle öldürdü Güncel Haberler ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Recep A. (70), kurutmaya bıraktığı mısırlarına hayvanları girdiğini ileri sürdüğü Hüseyin Geçer'i (63) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü. ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Recep A. (70), kurutmaya bıraktığı mısırlarına hayvanları girdiğini ileri sürdüğü Hüseyin Geçer'i (63) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü. Olay, saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkmenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Recep A., hayvanlarına hasat ettiği mısırları kurutmak için beton zemine serdi. Serdiği mısırlara Hüseyin Geçer'in hayvanları girince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Recep A., yanındaki av tüfeğini Geçer'e doğrulup, ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Geçer, olay yerinde hayatını kaybederken, Recep A. ise kaçtı. Recep A.'nın olayın ardından köy muhtarını arayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Recep A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bayramiç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Hayvanların, kurutmaya bıraktığım mısırlara girdi' deyip, av tüfeğiyle öldürdü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.